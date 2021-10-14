Более 680 млрд рублей направят на основные экологические направления с 2022 по 2024 год

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 195 млрд рублей будет выделено дополнительно на развитие десяти экологических направлений в России с 2022 года, заявил в четверг глава Минприроды России Александр Козлов.

Как отмечается в презентации министерства, продемонстрированной на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, объем финансирования по основным экологическим направлениям на ближайшие два года составит 680,8 млрд рублей.

"195 миллиардов рублей [одобренного] допфинансирования на те направления, которые здесь изложены, мы получили плюсом. Это очень важно", - сообщил Козлов на заседании.

По его словам, дополнительные средства будут направлены с 2022 года по 10 направлениям: на федеральные проекты "Чистая страна", "Чистый воздух", развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами и системы заповедников и нацпарков, защиту лесов, борьбу с паводками, половодьями и наводнениями, законодательное регулирование в сфере охоты, создание комплексной системы мониторинга состояния Арктики и Антарктики, экологический надзор, увеличение объемов геологоразведки и расширение минерально-сырьевой базы.

Больше всего дополнительных средств будет выделено на проект "Чистая страна" - 74,4 млрд (объем выделенных средств вырастет на 288%).