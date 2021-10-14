В МВФ считают, что инфляционное давление в мире носит временный характер

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Центральные банки стран всего мира внимательно следят за ситуацией вокруг роста инфляции, который носит временный характер. Об этом говорится в коммюнике, которое было распространено в четверг по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом Международного валютного фонда (МВФ).

"Центральные банки внимательно следят за динамикой цен и могут определить инфляционное давление, которое носит временный характер", - отметили в МВФК.

"Четкое информирование о политических позициях может помочь ограничить негативные побочные эффекты для различных стран. Мы будем продолжать отслеживать и, при необходимости, устранять финансовую уязвимость и риски для финансовой стабильности, в том числе с помощью адресной макропруденциальной политики", - подчеркнули авторы документа - участники нынешних осенних встреч по линии МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Они указали, что "восстановление мировой экономики продолжается", однако "различия между экономиками сохраняются, отражая резкие расхождения в доступе к вакцинам [от COVID-19] и политической поддержке". МВФК также подчеркнул необходимость тесно сотрудничать с ВБ в процессе "изучения жизнеспособных вариантов направления СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ - прим. ТАСС) через многосторонние банки развития" нуждающимся странам. Участники встреч по линии МВФ и ВБ призвали больше развитых стран передавать СДР бедным государствам после того, как фонд выделил своим членам СДР на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Руководящий орган фонда также в очередной раз выразил "приверженность пересмотру адекватности квот" в рамках 16-го пересмотра квот, который завершится не позднее 1 декабря 2023 года. Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% позволяют блокировать решения акционеров фонда).

В комитете также поддержали решение Исполнительного совета фонда, который в понедельник выразил полное доверие директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой по итогам проведенного разбирательства в свете публикации в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale ("Уилмер-хейл"), в котором говорится о нарушениях при составлении рейтинга Doing Business за 2018 год.

Следующая встреча МВФК состоится 21 апреля 2022 года.