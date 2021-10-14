Россия дала разъяснения Финляндии по перевозкам леса по Сайменскому каналу

ХЕЛЬСИНКИ, 14 октября. /ТАСС/. Россия дала разъяснения финским коллегам по поводу изменений в части перевозок леса в Финляндию по Сайменскому каналу. Об этом сообщил в четверг журналистам в Хельсинки глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после заседания российско-финской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Здесь все кроется в деталях. В части поставок круглого леса, березовых балансов, которые используются на целлюлозно-бумажных комбинатах Финляндии, никаких изменений не произошло. Изменения произошли по хвойной древесине с уровнем влажности более 22%, и в основном это касается поставок с восточного полигона в страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Китай", - отметил министр.

"Но если мы говорим о конкретном пропускном пункте Брусничное, то здесь, скорее, сложности могли возникнуть в понимании финских коллег того, что они экспортируют свою продукцию через данный пропускной пункт. И мы сегодня дали достаточно четкие разъяснения о том, как на самом деле нужно трактовать постановление правительства, и я думаю, что коллеги были удовлетворены объяснениями, то есть это никак не отразится на поставках между нашими странами", - подчеркнул Мантуров.

Ранее финская газета Etela-Saimaa сообщила, что грузоперевозки древесины по Сайменскому каналу из РФ прекратятся уже в начале ноября. Согласно информации издания, МИД Финляндии получил эту информацию от российских властей во вторник 12 октября.

В Финляндии полагали, что отказ от перевозки леса по Сайменскому каналу окажет большое влияние как на финскую лесную промышленность, так и на всю страну в целом. Треть грузооборота на озере Саймаа составляют перевозки древесного сырья, уточнила телекомпания Yle.

С 1 ноября вступит в силу постановление правительства России, которое исключит из перечня пунктов для перевозки леса, в частности, Брусничное (Сайменский канал).

Проект по переработке древесины в Красноярском крае

Компании из Финляндии могли бы принять участие в проекте по переработке древесины в Красноярском крае, указал Мантуров.

"Мы сегодня говорили с моими финскими коллегами о более углубленной переработке древесины в России финскими компаниями, тем более что технологии и оборудование преимущественно поставляются как раз из Финляндии. И не только в центральной части России, но и в Сибири. Мы обсуждали конкретный проект - это Красноярск - Богучаны, где мы видим перспективы сотрудничества, не только по поставкам оборудования, но и по возможному участию в капитале инвестициями финских компаний", - указал министр.

По его словам, оттуда можно "двигаться дальше, на Дальний Восток", учитывая интерес финских компаний к рынкам Юго-Восточной Азии, куда у них уже есть опыт поставки продукции. "Мы с коллегами договорились в этом направлении продолжить работу", - добавил Мантуров.

Он отметил, что российская сторона заинтересована "в привлечении высокотехнологичного сектора Финляндии в РФ для трансфера технологий, для повышения уровня локализации, создания новых высокотехнологичных производств", что "реализовывается на практике". "Рассчитываем, что продолжим сотрудничество в высокотехнологичном секторе в двустороннем направлении", - заключил министр.