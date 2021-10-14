МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. ВТБ планирует до конца года принять ESG-стратегию на 2022-2025 годы, говорится в сообщении банка со ссылкой на заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

ESG - параметры, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития: вопросы защиты окружающей среды (Environmental), социальной сферы (Social) и стандартов корпоративного управления (Governance).

"ВТБ разработал ESG-стратегию на 2022-2025 годы. В ближайшее время она будет рассмотрена руководством банка и представлена для утверждения набсовета. Рассчитываем, что документ будет принят до конца текущего года, чтобы мы могли сразу начать им руководствоваться в повседневной работе", - сказал Печатников.

В документе представлены планы ВТБ по сопровождению клиентов с инициативами по устойчивому развитию, созданию финансовых решений для повышения качества жизни, содействию социальному развитию регионов присутствия банка и адресной поддержке граждан, развитию благоприятного рабочего климата и развитие потенциала сотрудников, повышению экологичности собственных операций, а также мероприятия по достижению углеродной нейтральности операций ВТБ к 2030 году.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин объявил о запуске ESG-платформы ВТБ для партнеров и клиентов банка. На платформе представлены финансовые продукты и сервисы, отвечающие стандартам экологического, социального и корпоративного управления.