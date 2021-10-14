Илон Маск обсуждает с авиакомпаниями обеспечение самолетов интернетом от Starlink

ТАСС, 14 октября. Предприниматель Илон Маск сообщил, что обсуждает с авиакомпаниями возможность использования в самолетах спутникового интернета системы Starlink.

"Да, мы ведем переговоры с авиаперевозчиками об установке Starlink, - написал бизнесмен в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей. - Пожалуйста, если вы хотите, чтобы [такой интернет] был в самолетах, дайте им [компаниям] знать".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Разработчик - основанная Маском компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Всего к 14 сентября в рамках проекта на орбиту Земли было выведено 1 738 спутников Starlink (включая тестовые).