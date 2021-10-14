Минеева: приход в Москву "Мишлен" усилит столицу как пространство высокой кухни

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Приход "Мишлен" в Москву будет способствовать усилению столицы в качестве точки притяжения и пространства высокой кухни. Такое мнение в четверг ТАСС высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Приход "Мишлен" всем на пользу - он усилит столицу как точку притяжения и пространство высокой кухни. Это поможет мотивировать шефов на создание аутентичной кухни, выстроенной на качественных локальных продуктах. Один из основных запросов потребителей и туристов - новые гастрономические впечатления. Поэтому можно предсказать, что элементы высокой кухни будут все более проникать в различные форматы общепита", - сказала она.

Минеева отметила, что индустрия еды - "это индустрия впечатлений". Нужны гастрономические рестораны, заведения общепита с интересными меню, уточнила она. Возможно, после окончания эпидемии потребители увидят другую ресторанную отрасль с новыми привычками потребителей, предположила Минеева, отметив, что "тренды видны уже сегодня".

"Делегация экосистемы (уполномоченного - прим. ТАСС) делится кейсами во многих городах России. И можно сказать, что кухня, достойная самых высоких рейтингов, есть в различных регионах со своими традициями и местными продуктами", - сказала она.

Звезды "Мишлен" в Москве

Церемония вручения звезд "Мишлен" московским кафе и ресторанам проходит сегодня в столичном концертном зале "Зарядье". Гид будет состоять из 69 заведений города, заявил международный директор гидов "Мишлен" Гвендаль Пулленнек.

Российская столица стала первым городом СНГ, в котором "Мишлен" отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия - 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид.