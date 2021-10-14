Собянин сообщил о возможности пересадок с поездов радиальных направлений МЖД на МЦД

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в дальнейшем будут организованы пересадки с поездов радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД) на Московские центральные диаметры (МЦД).

"Было бы правильнее, конечно, делать пересадку всех пригородных электричек до первой станции МЦД, а уже дальше по этим диаметрам с большей чистотой курсировали бы уже современные поезда МЦД. Это перспектива", - сказал он в четверг в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр также отметил, что на сегодняшний день линии МЦД являются самыми востребованными. "На них каждый день более полумиллиона людей передвигаются. При чем это увеличение произошло даже с учетом пандемии, когда значительная часть людей начала пользоваться личным транспортом", - добавил он.