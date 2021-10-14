Президент ВБ призвал Россию быть более транспарентной в том, что касается ее госдолга

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в четверг перед встречей с возглавляемой вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком делегацией призвал российские власти быть более транспарентными в том, что касается государственного долга страны.

Выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Бреттон-Вудским комитетом, он подчеркнул, что "через несколько минут встретится с российской делегацией". "В отличие от других стран, Россия не предоставляет подробную информацию о своих задолженностях. Таким образом, когда вы приступаете к процессу сверки, это усложняет задачу, поскольку нет предварительно установленного количества кредитов. Поэтому мы призываем Россию быть более транспарентной в отношении [своего] долга. Но такое характерно не только для России", - сказал президент ВБ.