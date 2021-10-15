Мишустин обсудит с членами кабмина и бизнесом развитие водородной энергетики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу выступит на стратегической сессии по развитию водородной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды кабмина Виктория Абрамченко, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр энергетики Николай Шульгинов и представители крупных энергетических компаний, говорится в сообщении.

Водород может стать одной из экологичных альтернатив нефти и природному газу, от которых ряд стран могут отказаться из-за негативного влияния этих энергоносителей на климат и экологическую ситуацию.

О планах развития водородной энергетики

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин отмечал, что в ближайшие десятилетия в мировой энергетике ожидается усиление позиций водорода и аммиака. По словам главы государства, у России есть научные, ресурсные и логистические возможности, чтобы занять весомую долю на этих перспективных рынках.

В августе правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, за это время предполагается создание профильных кластеров и реализация пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные производства, ориентированные на экспорт, и перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до ЖКХ.

Как сообщал кабмин, предусматривается создание минимум трех территориальных производственных кластеров: северо-западного (будет специализироваться, в частности, на экспорте водорода в страны Европы), восточного (для поставок водорода в Азию и развития водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики) и арктического (для обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского Заполярья). Представителям отрасли будут доступны специальные инвестконтракты, субсидии на изготовление пилотных партий продукции и компенсации за проведение научных исследований.

13 октября на форуме "Российская энергетическая неделя" между правительством РФ и "Газпромом" было подписано соглашение о намерениях в целях развития водородной энергетики в России и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа.