Власти Камчатки рассказали о ситуации с задержкой грузов в порту Владивостока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Камчатки при содействии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и лично вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева решают вопрос с трехмесячной задержкой морских грузов в порту Владивостока, связанной с глобальным кризисом логистики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, они достигают трех месяцев. Продукты питания все отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам. Для разрешения ситуации я обратился к Юрию Петровичу Трутневу, им было дано поручение Минтрансу России разобраться в ситуации и взять ее на контроль. Сейчас в ручном режиме, на уровне Минтранса РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, отслеживается отправка грузов на Камчатку, должен быть обеспечен режим приоритетной отгрузки необходимых товаров на Камчатку, Сахалин и Магадан, которые полностью зависят от морских поставок из Владивостока", - сказал Солодов.

Губернатор Камчатки добавил, что причина скопления грузов во Владивостоке связана с кризисом грузовой логистики. "Ситуация связана с перенаправлением грузов из Китая, с Суэцкого канала на Трансиб", - сказал глава региона.

Камчатский край не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.