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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Новак заявил, что волатильность на нефтяном рынке пока остается низкой

Такая ситуация, как на рынке газа, невозможна на нефтяном рынке, подчеркнул вице-премьер РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Волатильность на нефтяном рынке, в отличие от газового, пока удается сдерживать во многом благодаря влиянию ОПЕК+. Об этом заявил в четверг вице-премьер России Александр Новак в интервью американскому телеканалу CNBC.

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"Такая волатильность, которую мы видим на рынке газа, невозможна на нефтяном рынке. Нефтяной рынок более стабильный, чем газовый, во многом благодаря влиянию стран ОПЕК+. Волатильность на нефтяном рынке низкая, и если она будет расти, то у нас есть средства, чтобы сдержать ее", - сказал он.

При этом Новак констатировал, что нельзя исключать никаких сценариев, учитывая текущую ситуацию на энергетическом рынке. "Кто бы мог подумать год назад, что цены на газ достигнут уровня в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров?" - отметил он.

Европа и Китай в последние месяцы испытывают сложности в энергетической сфере. На этом фоне значительно повысились цены на газ и уголь.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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