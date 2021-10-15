Новак заявил, что волатильность на нефтяном рынке пока остается низкой

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Волатильность на нефтяном рынке, в отличие от газового, пока удается сдерживать во многом благодаря влиянию ОПЕК+. Об этом заявил в четверг вице-премьер России Александр Новак в интервью американскому телеканалу CNBC.
"Такая волатильность, которую мы видим на рынке газа, невозможна на нефтяном рынке. Нефтяной рынок более стабильный, чем газовый, во многом благодаря влиянию стран ОПЕК+. Волатильность на нефтяном рынке низкая, и если она будет расти, то у нас есть средства, чтобы сдержать ее", - сказал он.
При этом Новак констатировал, что нельзя исключать никаких сценариев, учитывая текущую ситуацию на энергетическом рынке. "Кто бы мог подумать год назад, что цены на газ достигнут уровня в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров?" - отметил он.
Европа и Китай в последние месяцы испытывают сложности в энергетической сфере. На этом фоне значительно повысились цены на газ и уголь.