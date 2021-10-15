Цивилев сообщил, что объемы вывоза угля из Кузбасса в 2022 году могут вырасти почти на 10%

ТАСС, 15 октября. Власти Кузбасса рассчитывают, что объемы вывоза угля из региона в восточном направлении, которые на протяжении последних четырех лет составляют ежегодно около 53 млн тонн, со следующего года будут увеличены почти на 10%. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Российской энергетической недели в Москве губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Кузбасс уже четыре года находится на одном объеме вывоза угля, он не меняется. Мы очень надеемся, президент дал поручение, что с 2022 года для Кузбасса [объемы вывоза] по 5 млн тонн [в год] будут прирастать. Я надеюсь, что это поручение президента будет исполнено", - сказал Цивилев.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона, на период с 2019-го по 2035 год грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку в 2021 году не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн - во внутрироссийском сообщении.

В августе в ходе рабочего визита в регион первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что возможности вывоза угля из Кузбасса в значительной мере определяют развитие угольной отрасли и к 2024 году объемы экспорта могут вырасти более чем на четверть - с 53 до 68 млн тонн. Этому будет способствовать развитие Восточного полигона железных дорог и реализация инвестиционной программы РЖД.