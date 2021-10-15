FT: страны ЕС хотят иметь план на случай торговой войны с Британией

Принятие жестких мер в отношении Лондона обсуждалось, по их данным, на встрече представителей Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании с заместителем главы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем. Страны сообщества хотят, чтобы ЕК была готова к ответным шагам, если Соединенное Королевство приостановит действие торгового соглашения, касающегося Северной Ирландии. В числе возможных шагов в столицах ЕС рассматривают ограничение доступа Великобритании к энергопоставкам сообщества, введение тарифов на британский экспорт или в крайнем случае прекращение действия двустороннего торгового соглашения.

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Ведущие страны Евросоюза потребовали от Брюсселя разработки плана действий на случай торговой войны с Великобританией. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Страны - члены ЕС, по словам одного из дипломатов, добиваются от ЕК разработки "юридически обоснованных, соразмерных и решительных ответных" мер. "У ЕС есть широкий спектр возможностей для ответного удара по Британии, например поставки энергоресурсов", - добавил он. Около 10% электроэнергии и 12% природного газа, потребляемых в Великобритании, поставляются по кабелям и трубопроводам из ЕС.

В среду ЕК обнародовала предложения об изменениях североирландского протокола, которые призваны упростить таможенный и фитосанитарный контроль продукции в портах Северной Ирландии во избежание дефицита товаров на прилавках в ее магазинах и роста социальной напряженности. В свою очередь Соединенное Королевство заявило о необходимости создания специального арбитражного органа, который будет следить за соблюдением договора. Великобритания выступает против того, что в данный момент в рамках споров о соблюдении правил единого рынка ЕС в Северной Ирландии последнее слово принадлежит Европейскому суду.

Эти темы будут обсуждаться 15 октября на встрече представителя премьер-министра Соединенного Королевства по Brexit и международной политике Дэвида Фроста с Шефчовичем в Брюсселе.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.