Эксперты предложили расширить полномочия Ростехнадзора в части замены лифтов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Существующие полномочия Ростехнадзора не позволяют ему выпустить рекомендации для управляющих компаний о необходимости обновления лифтов. Подобное расширение полномочий федеральной службы позволило бы сократить число аварийных ситуаций с лифтами, считают эксперты в сфере обслуживания лифтов.

"Сейчас нет достаточных полномочий у Ростехнадзора для того, чтобы они выпустили информационное письмо с рекомендациями [для управляющих компаний о необходимости обновить лифт]. [При наличии такого письма] управляющая компания смогла бы производить у себя модификацию, не дожидаясь чрезвычайной ситуации. Жители дома, не имея такого письма, могут обвинять управляющие компании в необоснованных тратах денег", - сказал ТАСС генеральный директор компании "НЕТЭЭЛ" (занимается в том числе техническим освидетельствованием лифтов) Константин Николаев.

Ростехнадзор и Росстандарт должны дать рекомендации и предпринять меры по дооборудованию лифтов 2010-2014 годов и их модификации до уровня существующих новых стандартов, считает в свою очередь эксперт в сфере государственного контроля (надзора) за подъемными сооружениями, гендиректор "Федерации лифтовых предприятий" Сергей Прокофьев. В частности, по его мнению, необходимо оснастить такие лифты ловителями, которые контролируют движение кабин вверх и вниз при ускорении.

В 2018 году в России был введен государственный стандарт, согласно которому лифты должны быть оснащены специальными ограничителями, позволяющими избежать превышения скорости при движении кабины. Однако существенная часть лифтов, установленная до этого года, не соответствует новым требованиям, говорят эксперты. Чтобы минимизировать аварийные ситуации с лифтами к 2025 году необходимо провести массовую замену системы управления и устройств безопасности лифтов. Эксперты отмечают, что до 2025 года действует переходный период, в результате чего управляющие компании не торопятся привести лифты в соответствие с ГОСТом 2018 года из-за высоких затрат на модернизацию и законодательных ограничений.

В качестве примера Николаев назвал ситуацию с неисправным лифтом в жилом комплексе "Арт" в подмосковном Красногорске, где, по данным СМИ, в сентябре 2021 года женщина получила травмы из-за резкой остановки кабины. По его словам, попавший в аварию в Красногорске лифт соответствовал техническим нормам 2012 года, все его устройства безопасности работали штатно, однако на этом лифте не было устройства, контролирующего превышение скорости движения кабины вверх.

При этом проблема обновления лифтов актуальна не только в России, но и в Евросоюзе, говорит директор по развитию бизнеса в Москве и Московской области компании-производителя лифтов Kone Василий Марков. "В Европе с 2017 года действует лифтовый стандарт EN 81-20, предполагающий установку оборудования, которое контролирует скорость движения кабины вверх. <…> В России нет нормативной базы для того, чтобы обязать управляющие компании модернизировать лифты в соответствии с новым ГОСТом (2018 года - прим. ТАСС). В Евросоюзе ее тоже нет, но там модернизация происходит рыночными методами: сервисная организация предлагает владельцам лифта повысить безопасность пассажиров, и часто это приводит к реальным решениям", - объяснил эксперт.

Ограничители в лифтах

Если кабина начинает двигаться вверх слишком быстро, лифт с установленным ограничителем безопасно останавливается на этаже, выпускает пассажира и прекращает работу до приезда механика, говорит Марков. В свою очередь Николаев добавил, что инциденты происходят на лифтах, где движение достигает скорости больше одного метра в секунду. "Со временем происходит стирание тормоза и перегрев, поэтому он уже не может останавливать кабины", - указывает эксперт.

Определить необходимость ремонта для лифта можно по внешним признакам: некорректно открывающиеся или "застревающие" двери, посторонние шумы, движение не в ту сторону, привел примеры Марков из Kone. В этом случае эксперт советует жителям дома написать обращение в управляющую компанию и обратиться в сервисную организацию, контакты которой обычно указываются внутри кабины лифта.

"Сервисная организация не может принимать решения о ремонте лифта, но она немедленно даст об этом знать управляющей компании. Всегда нужно узнавать ориентировочные сроки, в которые будут проведены работы. В случае если управляющая компания не приняла мер, можно напрямую обратиться в Ростехнадзор, приложив копии писем о неполадках, которые вы отправляли", - добавил эксперт.

В декабре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года. В свою очередь в Минстрое РФ отмечали, что до этого года по программам капитального ремонта в стране необходимо заменить более 123 тыс. лифтов.

Согласно постановлению правительства РФ, Ростехнадзор осуществляет надзор в отношении лифтов только на стадии их эксплуатации.