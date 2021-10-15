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Выручка X5 Group за январь - сентябрь выросла на 10,1%

Она составила 1,594 трлн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выручка ретейлера X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", цифровыми бизнесами "Vprok.ru Перекресток", 5Post, "Около") за январь - сентябрь 2021 года выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,594 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Объем офлайн-продаж за этот период увеличился на 8,8% - до 1,562 трлн рублей. Продажи цифровых бизнесов выросли в 2,8 раза - до 31,69 млрд рублей.

Выручка X5 Group в III квартале 2021 года увеличилась на 11,6% в годовом выражении - до 541,95 млрд рублей. Объем офлайн-продаж за этот период вырос на 10,3% - до 531,289 млрд рублей. Продажи цифровых бизнесов увеличились в 2,6 раза - 10,66 млрд рублей.

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