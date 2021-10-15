Оборот Wildberries за девять месяцев увеличился на 89%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/ Оборот маркетплейса Wildberries за 9 месяцев 2021 года увеличился на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 538,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании в пятницу.

"Всего по итогам 9 месяцев 2021 года оборот Wildberries составил 538,9 млрд рублей (+89% год к году)", - говорится в сообщении.

За 9 месяцев 2021 года покупатели оформили на Wildberries 485,8 млн заказов - это на 136% больше, чем годом ранее, а среднее число заказов в сутки выросло до 2,3 млн. Наибольшие объемы продаж за 9 месяцев 2021 года пришлись на следующие категории: fashion-товары (224,6 млрд рублей, +49% год к году), детские товары (74 млрд рублей, +54%), товары для дома и дачи (67,5 млрд рублей, +118%).

Самыми динамичными темпами росли продажи в следующих категориях: крупная бытовая техника (+428% год к году), строительные материалы (+333%), товары для взрослых 18+ (+324%), садовые инструменты (+305%), товары для отдыха и кемпинга (+235%), зоотовары (+230%), автотовары (+226%), товары для праздника (+220%), сантехника (+187%), умный дом и безопасность (+163%), уточняется в материале.

За отчетный период на онлайн-площадке начали свою работу свыше 260 тыс. предпринимателей, это больше, чем за все 17 лет работы компании. Всего на Wildberries сейчас зарегистрировано 340 тыс. предпринимателей, отмечается в сообщении.

За 9 месяцев Wildberries дебютировал на рынках 9 новых стран: в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдавии, Литве, Латвии и Эстонии. На начало октября география присутствии компании охватывает уже 17 стран. Покупательская аудитория Wildberries выросла с 80 до 92 млн человек (MAU), суточная аудитория увеличилась с 11,5 до 14 млн человек (DAU), добавляется в документе.

В III квартале 2021 года оборот (GMV) Wildberries увеличился на 101%, до 214,6 млрд рублей год к году, обновив тем самым исторический максимум, который компания достигла во II квартале 2021 года (163,6 млрд рублей). Наиболее высокие темпы роста онлайн-ретейлер показал в сентябре: оборот вырос на 127% год к году, заключается в материале.

О компании

Wildberries - это крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает 17 стран: вся Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей (+96% год к году).