ЦБ раскритиковал использование роботов на торгах нефтепродуктами

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Использование роботов на бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к дискриминации участников рынка, сообщил Банк России, указав, что это совместная позиция ФАС и регулятора.

"На биржевом комитете ФАС России регуляторы обратили внимание участников торгов на недобросовестную практику использования специальных автоматизированных систем торговли - роботов при подаче заявок на покупку/продажу нефтепродуктов на биржевом спот-рынке. Регуляторы выявили, что в период повышенного спроса наблюдаются действия отдельных участников с признаками использования роботов. Использование роботов на бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к дискриминации участников рынка", - отмечается в сообщении.

В ЦБ пояснили, что такие роботы позволяют участникам торгов действовать системно по схожему алгоритму с заранее заданными критериями и поведенческим механизмом: заявки на покупку биржевого товара подаются на биржу с увеличением цены и в короткий временной отрезок по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов.

Регуляторы отмечают, что само использование роботов не противоречит законодательству РФ. Однако одним из принципов работы является обеспечение недискриминационного и равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к возможности совершения сделок с товарами на бирже.

ФАС России, Банк России и Минэнерго рекомендуют организаторам торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик.

"Такие меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении", - отмечается в сообщении ЦБ.