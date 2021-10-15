Turkish Airlines на месяц приостановят полеты из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines уведомила аэропорт Кольцово (Екатеринбург) о приостановке полетов с ноября до конца декабря 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Кольцово в пятницу.

"Авиакомпания уведомила нас о приостановке полетов с ноября по 21 декабря 2021 года, возобновление авиасообщения планируется с 22 декабря 2021 года с частотой три раза в неделю", - сказали в пресс-службе, не уточнив причины решения авиаперевозчика.

Turkish Airlines выполняют рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с июля. Помимо турецкого авиаперевозчика, в настоящее время шесть рейсов в неделю по этому маршруту осуществляют авиакомпании "Победа" и Nordwind.