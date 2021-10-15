Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать IТ-компании в регионах о мерах господдержки

МОСКВА, 15 октября./ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение региональным руководителям цифровой трансформации активнее информировать IТ-компании о существующих мерах господдержки, в том числе грантах на развитие. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Руководители цифровой трансформации должны быть проводниками мер поддержки как на развитие, так и на внедрения цифровых решений в регионах. Их задача - сообщать о доступных инструментах, предоставляемых федеральными институтами развития. Только в 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" на реализацию мер поддержки выделено 7 млрд рублей, до 2024 года планируется выделить более 40 млрд рублей. Мы работаем над тем, чтобы создать бесшовную систему мер, и уже сейчас IТ-компания может начать с программы акселерации ФРИИ, затем претендовать на гранты для IТ-стартапов Фонда содействия инновациям и затем подавать заявку на более крупные субсидии РФРИТ и "Сколково". Но общаясь с бизнесом в регионах, мы четко пониманием, что большинство предпринимателей банально не имеют информации о комплексе, в том числе, финансовых мер поддержки, предлагаемых государством для развития IТ- бизнеса", - отметил Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Замглавы Минцифры России Максим Паршин добавил, что в 2020 году в рамках проекта "Цифровые технологии" было подано более 2 тыс. заявок на получение грантовой поддержки, с 295 победителями заключены соглашения. "При этом наряду с городами-лидерами, есть и 11 регионов, из которых не поступило ни одной заявки. Руководители цифровой трансформации регионов должны знать, с одной стороны, всех заметных IТ-разработчиков, с другой - потребности бизнеса во внедрении отечественных IТ-решений. Нужно привлекать как разработчиков, так и заказчиков к использованию существующих мер поддержки. Мы заинтересованы в максимально широкой воронке заявок", - уточнил Паршин.

В 2021 году конкурсные отборы проводят три фонда: Фонд "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) , Фонд содействия инновациям. Также российские предприниматели могут пройти программы акселерации Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и получить консультацию экспертов по развитию своего бизнеса и популяризации IТ-решений. Узнать подробнее обо всех инициативах можно на сайте ит-гранты.рф.

Программа грантовой поддержки сквозных цифровых технологий стартовала в 2019 году в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". С этого момента получить государственную поддержку может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного IТ-продукта. С каждым годом программа поддержки модернизируется и расширяется, охватывая новые аудитории.