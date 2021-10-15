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Цена на авиакеросин на бирже вновь обновила рекорд

Она превысила 56,6 тыс. рублей за тонну
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в пятницу обновила исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена авиакеросина выросла за день на 0,3% и превысила 56,6 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива вновь на этой неделе обновила рекорд. Стоимость керосина на бирже растет с начала октября и за это время увеличилась на 7,1%.

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