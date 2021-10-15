На Украине предупредили о снижении добычи газа в случае введения регулирования цен

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Введение регулирования цен на природный газ, добываемый на Украине частными компаниями, приведет к стремительному сокращению его добычи в стране. Об этом сказано в заявлении украинской Ассоциации газодобывающих компаний в Facebook.

"Из-за введения механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурение новых скважин", - говорится в нем.

В ассоциации отмечают, что это приведет к сокращению числа рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местный бюджеты. В ассоциации подсчитали, что потери от регулирования цен могут составить до 10 млрд гривен (почти $380 млн), а сокращение добычи частными компаниями составит около 10% ежегодно.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что 13 октября глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что обсуждал с политиками возможность временно обязать на уровне закона частные газодобывающие компании продавать газ по себестоимости.

В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4% до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем на Украине является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза Украины"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м, остальное - компания "Укрнафта" (часть акций принадлежит "Нафтогазу") и частные компании.