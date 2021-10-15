В нижегородском Дивееве открыли северо-восточный дорожный обход

ТАСС, 15 октября. В Нижегородской области завершилось строительство северо-восточного обхода села Дивеево. Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы села, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В Дивееве Нижегородской области завершено строительство северо-восточного обхода. Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога была построена в рамках развития туристического кластера Арзамас - Дивеево - Саров", - говорится в сообщении.

Стоимость строительства обхода протяженностью 4,9 км с двухпролетным мостом через реку Вичкинза составила 732,6 млн рублей. По прогнозам, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1,7 тыс. автомобилистов.

"Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Проект создания кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. В Дивееве находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, куда ежедневно прибывает большое число паломников.