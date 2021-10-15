Туризм, промышленность и АПК станут точками роста Ставрополья до 2030 года

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Главными точками экономического роста Ставрополья до 2030 года определены отрасли туризма и строительства, промышленность и агропромышленный комплекс (АПК). Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье в рамках новой экономической модели развития региона до 2030 года планируется создать 157 тыс. рабочих мест, вдвое увеличить размер средней заработной платы по краю, вывести из тени неформальную трудовую занятость. Главными точками экономического роста станут туризм, строительная отрасль, промышленный и агропромышленный комплексы", - говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать модели экономического развития регионов Северного Кавказа. "На сегодня инвестиционный портфель края насчитывает около 250 инвестпроектов общей стоимостью 245 млрд рублей. При этом до 2030 года планируется привлечь еще не меньше 1,2 трлн рублей инвестиций. Главная цель инвестиционной политики - рост благосостояния ставропольцев", - отметили в управлении со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан самой главной задачей в стране, подчеркнув, что власти будут действовать на базе роста экономики. Путин подчеркнул, что вопросы демографии и увеличения доходов граждан, улучшения качества их жизни должны решаться на серьезной экономической базе.