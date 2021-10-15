Растет спрос, но не чек. Как рестораны Москвы отреагировали на включение в гид "Мишлен"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Большинство ресторанов Москвы, которые вошли в гид "Мишлен", пока не фиксируют резкого роста числа бронирований из-за нового статуса, но есть исключения - сайт получившего сразу две звезды заведения Twins Garden не выдержал интереса пользователей и перестал открываться. Корреспонденты ТАСС побывали в некоторых ресторанах, отмеченных в престижном путеводителе, поговорили с их владельцами и попробовали сами забронировать столик на один из ближайших вечеров - пока это еще возможно, но уже не везде. Журналисты в первых рядах В Twins Garden на Страстном бульваре частично ограничили бронь столиков из-за большого количества заявок от прессы, а его сайт не выдержал наплыва пользователей и перестал открываться.

На эту тему Какие рестораны вошли в первый гид "Мишлен" в Москве

"Мы зафиксировали 380 тыс. обращений на сайт, потом он "лег", - рассказал ТАСС шеф-повар ресторана Сергей Березуцкий. - Сейчас пытаемся его оперативно восстановить. Бронь идет постоянно: звонят и мне, и сотрудникам". Как убедилась корреспондент ТАСС, в Bjorn на Пятницкой улице, вошедшем в категорию Bib Gourmand и получившим зеленую звезду за экологичность, днем один из двух залов был заполнен полностью. Второй зал отвели для съемок и общения с прессой, причем группы журналистов, желающих побеседовать с шеф-поваром Никитой Подерягиным, приходилось разводить, чтобы они не мешали обслуживанию гостей. Спрос растет, но не везде Рост спроса ощутили только некоторые рестораторы. Менеджер по пиару и повар Biologie (одна звезда "Мишлен") Дмитрий Зоненко рассказал, что в том числе из-за нового статуса заведения запрос на бронирование принимается начиная с 15 ноября. "За вчерашний день 1,5 тыс. человек на нашей странице в Instagram прибавилось, - сказал он. - Я думаю, что это отчасти сыграл "Мишлен", а отчасти люди просто о нас услышали, потому что сложно в такую локацию (ресторан расположен в селе Ильинском - прим. ТАСС) завлекать людей из условного центра Москвы - сами понимаете, ехать полтора часа вечером в будни за город тяжело". Ресторан "Сахалин" (одна звезда) оказался в ближайшие выходные свободен только в обеденное время - 13:00-14:00. Там предложили столик в выходные вечером через две недели. В Margarita Bistro (рекомендован гидом) и Flor (категория Bib Gourmand) отметили, что плотная запись в этих местах никак не связана с приходом "Мишлен" в Россию.

На эту тему Гид "Мишлен" в Москве: чем отличаются столичные рестораны