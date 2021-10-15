Растет спрос, но не чек. Как рестораны Москвы отреагировали на включение в гид "Мишлен"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Большинство ресторанов Москвы, которые вошли в гид "Мишлен", пока не фиксируют резкого роста числа бронирований из-за нового статуса, но есть исключения - сайт получившего сразу две звезды заведения Twins Garden не выдержал интереса пользователей и перестал открываться.
Корреспонденты ТАСС побывали в некоторых ресторанах, отмеченных в престижном путеводителе, поговорили с их владельцами и попробовали сами забронировать столик на один из ближайших вечеров - пока это еще возможно, но уже не везде.
Журналисты в первых рядах
В Twins Garden на Страстном бульваре частично ограничили бронь столиков из-за большого количества заявок от прессы, а его сайт не выдержал наплыва пользователей и перестал открываться.
"Мы зафиксировали 380 тыс. обращений на сайт, потом он "лег", - рассказал ТАСС шеф-повар ресторана Сергей Березуцкий. - Сейчас пытаемся его оперативно восстановить. Бронь идет постоянно: звонят и мне, и сотрудникам".
Как убедилась корреспондент ТАСС, в Bjorn на Пятницкой улице, вошедшем в категорию Bib Gourmand и получившим зеленую звезду за экологичность, днем один из двух залов был заполнен полностью. Второй зал отвели для съемок и общения с прессой, причем группы журналистов, желающих побеседовать с шеф-поваром Никитой Подерягиным, приходилось разводить, чтобы они не мешали обслуживанию гостей.
Спрос растет, но не везде
Рост спроса ощутили только некоторые рестораторы. Менеджер по пиару и повар Biologie (одна звезда "Мишлен") Дмитрий Зоненко рассказал, что в том числе из-за нового статуса заведения запрос на бронирование принимается начиная с 15 ноября.
"За вчерашний день 1,5 тыс. человек на нашей странице в Instagram прибавилось, - сказал он. - Я думаю, что это отчасти сыграл "Мишлен", а отчасти люди просто о нас услышали, потому что сложно в такую локацию (ресторан расположен в селе Ильинском - прим. ТАСС) завлекать людей из условного центра Москвы - сами понимаете, ехать полтора часа вечером в будни за город тяжело".
Ресторан "Сахалин" (одна звезда) оказался в ближайшие выходные свободен только в обеденное время - 13:00-14:00. Там предложили столик в выходные вечером через две недели. В Margarita Bistro (рекомендован гидом) и Flor (категория Bib Gourmand) отметили, что плотная запись в этих местах никак не связана с приходом "Мишлен" в Россию.
В Uilliam’s на Малой Бронной (категория Bib Gourmand) ответили, что "столики есть, но лучше бронировать заранее - за день-два". "А сейчас у нас тишина, лишь два столика занято. Пока не сказывается статус "Мишлен", - уточнили в ресторане.
Пока можно спокойно сходить и в "Большой", получивший рекомендацию знаменитого путеводителя. В ответ на вопрос о возможности забронировать стол на следующую неделю или месяц в заведении сказали: "Так далеко люди пока не бронируют, поэтому можете не переживать, все свободно".
Дороже не станет
Во всех заведениях, в которые обратились корреспонденты ТАСС, заверили, что с получением наград от "Мишлен" повышать цены не планируют. Один из администраторов даже оскорбился: "Мы что же, алчные, по-вашему?".
Владелец сети "Рестораны Раппопорта" Александр Раппопорт, три заведения которого получили рекомендации, а ресторан "Белуга" - звезду, рассказал, что повышение стоимости блюд и среднего чека возможно "лишь при повышении цены на продукты, но в ближайшее время это вряд ли будет происходить". "Все, что касается бронирования, мы надеемся, что включение в гид еще больше поднимет интерес к нашим ресторанам, которые там упомянуты. Думаю, что на вечер пятницы забронировать столик будет не очень просто, но в остальное время - возможно", - сказал он, назвав преувеличением информацию о забронированных "на месяц вперед" заведениях.
Березуцкий из Twins Garden также сообщил, что увеличивать стоимость блюд в ресторане, несмотря на две звезды "Мишлен", не планируется.
"Мишлен" в Москве
Москва стала первым городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". На церемонии, которая прошла 14 октября в концертном зале "Зарядье", обладателями сразу двух звезд объявили Artest-Chef's Table в Трубниковском переулке и Twins Garden на Страстном бульваре.
Еще семь заведений получили по одной звезде - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.