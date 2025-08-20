А что на самом деле? 2

Новости о расширении полномочий госавтоинспекторов — фейк, который недобросовестные СМИ используют для увеличения просмотров. Положение о порядке работы инспекторов не менялось. Как и прежде, они обязаны осуществлять надзор за всеми участниками дорожного движения и следить за тем, чтобы водители, пассажиры, а также пешеходы соблюдали требования законодательства о безопасности дорожного движения.

На распространение недостоверной информации обратили внимание в управлении МВД Краснодарского края. В ведомстве напомнили, что правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения не менялись. "Проведение каких-либо дополнительных экзаменов или проверок знаний ПДД для лиц, уже имеющих водительское удостоверение, не предусмотрено за исключением граждан, лишенных права управления транспортным средством", — подчеркнули представители МВД.

Юрист Константин Юрков также усомнился в правдивости таких новостей. "Я не слышал о подобной инициативе. И она, мягко говоря, незаконна. Если у водителя есть водительское удостоверение, которое он получил официально и которое зарегистрировано в базе данных ГИБДД как выданное на законных основаниях, дополнительно проверять водителя — это нарушение его прав. Поэтому такая информация не соответствует действительности". Эксперт добавляет, что даже гипотетически осуществить подобную проверку при остановке на дороге затруднительно. "Придется везти человека в ГИБДД и сажать за компьютер, и кто-то должен проверять его знания. А значит, нужны основания, чтобы задержать человека. То есть должно иметься административное нарушение или преступление". Даже если бы подобная проверка знаний была введена, ее необходимо было бы сделать обязательной и исключить возможность отказаться. Или же разработать не только дополнения в ПДД, но и соответствующие изменения в КоАП для случаев, когда водитель отказывается проходить такое тестирование, уточняет эксперт. Поэтому новости о возможном экзамене на дорогах недостоверны, заключает Юрков.

"Водителей снова пытаются напугать громкими заголовками, но на деле подобные заявления не имеют под собой никакой юридической основы", — соглашается старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова. Полномочия сотрудников полиции четко закреплены в законе, а также в регламенте МВД, и среди них нет права проводить экзамены на дороге.

Проверка теоретических знаний предусмотрена строго в определенных ситуациях:

при получении водительского удостоверения;

при открытии новой категории;

при возврате прав после лишения, когда сдать теорию нужно в подразделении ГИБДД.

"Никаких "устных тестов" на трассе законодательство не допускает. Реальные полномочия инспектора ограничиваются проверкой документов: водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, страховки, а также в отдельных случаях паспорта. Инспектор может осмотреть машину, составить протокол о нарушении, отстранить от управления при признаках опьянения и направить на медосвидетельствование. Так что вместо мифической проверки знаний на посту водителям стоит помнить именно о тех правах и обязанностях, которые действительно закреплены в законе", — разъясняет Ольга Чирикова.

Вероятно, создатели фейка вдохновились новостями из Киргизии, где с осени этого года действительно планируется экзаменовать водителей-лихачей. По мнению руководства страны, такая мера необходима для снижения аварийности на дорогах республики.