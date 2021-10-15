"Россети" и Prysmian Group Russia будут сотрудничать в сфере инноваций в сетевом комплексе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" и Prysmian Group Russia на полях Российской энергетической недели подписали соглашение, которое предполагает взаимное сотрудничество в сфере локализации кабельного оборудования в России и создании инновационных технологий в электросетевом комплексе, говорится в сообщении по итогам подписания.

"Стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество, направленное на локализацию производства импортозависимой кабельной продукции напряжением до 500 кВ и технологии PRY-CAM для онлайн диагностики электротехнического оборудования на базе завода Prysmian в г. Рыбинск, способствующих повышению надежности и наблюдаемости электрических сетей, а также научно-техническое сотрудничество в части совершенствования конструкционных решений и применения новых материалов для кабелей высокого напряжения", - уточнили в "Россетях".

"Группа "Россети" является одним из лидеров среди высокотехнологичных компаний по темпам импортозамещения - доля отечественного оборудования в закупках превышает сегодня 92%. Подписанное соглашение с глобальным поставщиком кабельного оборудования поспособствует дальнейшему распространению лучших мировых практик и технических решений в электросетевом комплексе нашей страны", - отметил заместитель генерального директора компании "Россети" по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

Стороны также намерены сотрудничать в области создания центра подготовки специалистов в Рыбинске, где будет организовано обучение для повышения компетенций в монтаже кабельной арматуры и работы с системами мониторинга Prysmian Group.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.