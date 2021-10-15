В IKEA предупредили о нехватке товаров в магазинах до августа

ТАСС, 15 октября. Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA ожидает нехватку товаров в своих магазинах из-за кризиса поставок, вызванного трудностями при транспортировке продукции из Китая, где расположены многие предприятия компании. Об этом агентству Bloomberg рассказал Джон Абрахамссон Ринг - генеральный директор группы компаний Inter IKEA, объединяющей магазины сети по всему миру с разработчиками товаров и поставщиками.

"Самой серьезной проблемой стала доставка продукции из Китая, где возможности были сильно ограничены", - отметил он. Абрахамссон Ринг также сообщил, что, по-видимому, кризис поставок продлится до августа 2022 года. Чтобы доставить продукцию до магазинов, IKEA арендует грузовые контейнеры и ищет железнодорожные маршруты.

Нехватка контейнеров и блокировка портов привели к проблемам с логистикой для многих ретейлеров по всему миру. По словам гендиректора Inter IKEA, сложившаяся ситуация вынудила шведскую компанию поставлять в свои магазины только самые популярные товары. "Это очень большой вызов для всей инфраструктуры поставок", - подытожил Абрахамссон Ринг.

В четверг IKEA сообщила, что ее выручка по итогам завершившегося финансового года (с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021) выросла на 5,8% по сравнению с предыдущим и составила €41,9 млрд (около $3,5 трлн). Как пишет Bloomberg, такой высокий показатель помог компании оправиться после сокращения объема продаж, которое было вызвано приостановкой работы магазинов в связи с пандемией COVID-19.

Ринг также подчеркнул что руководство IKEA хочет сделать продукцию компании доступнее для покупателей, увеличив долю продаж более дешевых товаров.

На конец сентября 2021 года компании принадлежал 461 магазин по всему миру. В России торговые точки IKEA есть в 11 населенных пунктах.