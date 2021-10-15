Вопросы устойчивого развития крупных компаний СКФО обсудили на конференции в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Одиннадцатая конференция крупнейших компаний Северного Кавказа "Устойчивое развитие СКФО: точки роста" собрала в Пятигорске (Ставропольский край) около 150 участников в гибридном формате (офлайн и онлайн), передает корреспондент ТАСС.

"Целый ряд кейсов конкретных компаний показывают, что повестка устойчивого развития на уровне крупных игроков превращается в программу действий, в программу проектирования и инвестирования. Мы видим, что некоторые представители бизнеса, которые сегодня подписываются под повестку устойчивого развития, не до конца это понимают. Хотя их ожидания и популярность этой тематики сегодня во многом связаны с ожиданием проектирования нового поколения проектов", - сказал на конференции генеральный директор аналитического центра "Эксперт Юг" Владимир Козлов.

По словам организаторов мероприятия, работающие на юге России предприятия-лидеры все чаще согласовывают свои стратегии развития с целями устойчивого развития. Ими накоплен большой опыт. "Именно ценности устойчивого развития становятся той идеологической базой, на которой выстраивается диалог федеральных, региональных властей и ведущих предприятий. Однако эта практика в регионе только набирает силу и еще нуждается в популяризации", - звучало на конференции.

Участники обсудили, какие точки роста в экономике региона сегодня обладают наибольшим потенциалом, а также как меняется инвестиционный портфель региона и его восприятие инвесторами. В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, в зале присутствовало порядка 50 человек и до 100 человек смотрели онлайн-трансляцию.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения компаний по результатам рэнкинга крупнейших компаний СКФО, подготовленного аналитическим центром "Эксперт Юг".