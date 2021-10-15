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Институт развития "Кавказ.РФ" послужит формированию привлекательного инвестклимата в СКФО

Кроме того планируется реализация ключевых инвестиционных проектов региона

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Институт развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" окажет содействие в формировании привлекательного инвестклимата в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Такое мнение выразил директор департамента по взаимодействию с инвесторами АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Андрей Филев.

"Ключевой задачей компании является содействие в формировании инвестиционно-привлекательного климата в регионе и реализация ключевых инвестиционных проектов, которые позволят на долгосрочной основе обеспечить устойчивое развитие региона", - сказал Филев, выступая по видеосвязи на конференции крупнейших компаний СКФО "Устойчивое развитие СКФО: точки роста", которая прошла в пятницу в Пятигорске.

Ранее генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев сообщил, что создание единой структуры позволит сосредоточить все ресурсы институтов развития СКФО и выстроить работу по принципу одного окна. Планируется, что "Кавказ.РФ" станет центром компетенций инвестиционного развития, который будет обеспечивать методологическую и финансовую поддержку предпринимателей.

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