МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Яндекс" стал официальным партнером гида "Мишлен" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Самый известный и влиятельный гастрономический путеводитель во всем мире, гид "Мишлен", впервые за свою 120-летнюю историю пришел в Россию. Москва стала первым городом СНГ, где есть рестораны, отмеченные звездами "Мишлен" и другими знаками. "Яндекс" стал официальным партнером гида в городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поиска и просмотра информации о списке мест и их наградах необходимо ввести в поиске "Яндекса" и в "Яндекс.Картах" запрос "Мишленовские рестораны" или "рестораны "Мишлен".

В компании добавили, что подборка заведений из гида "Мишлен" также появилась на главной странице "Яндекс.Еды", в приложении можно сделать заказ и получить его с доставкой. К сервису подключено более 30 ресторанов из 96, вошедших в гид.

"Мишлен" в Москве

Москва стала первым городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен".

На церемонии, которая прошла 14 октября в концертном зале "Зарядье", обладателями сразу двух звезд объявили Artest-Chef's Table в Трубниковском переулке и Twins Garden на Страстном бульваре.

Еще семь заведений получили по одной звезде - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.

О гиде

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым из них является качество кухни.