Мишустин: при развитии Дальнего Востока власти должны думать о каждом жителе региона

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проанализировать существующие механизмы и подумать о новых идеях по обеспечению устойчивого роста населения Дальнего Востока. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, перспективы развития дальневосточного региона обсуждались на стратегической сессии в координационном центре кабмина.

"Наша задача - оценить эффективность существующих инструментов, если необходимо, скорректировать их, а также подумать над новыми идеями, которые помогут добиться нужного результата", - сказал Мишустин, говоря о реализации поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели обеспечения устойчивого роста населения Дальнего Востока.

По словам премьер-министра, основные акценты должны быть сделаны на повышении экономической и туристической привлекательности региона и на создании достойных условий для жизни людей - комфортной среды и рабочих мест с хорошей зарплатой и качественной медициной, причем не только в крупных городах.

"Мы должны реально думать о каждом человеке, который живет на Дальнем Востоке", - подчеркнул Мишустин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Инициативы участников

Как отметили в кабмине, участники стратегической сессии - вице-премьеры, министры, губернаторы дальневосточных регионов, представители институтов развития, ведущих экспертных организаций и крупных российских компаний-инвесторов - презентовали на мероприятии свои инициативы, которые должны лечь в основу плана действий правительства по обеспечению роста населения Дальнего Востока. Данные предложения будут дорабатываться в рамках трех стратегических групп.

"Надо подойти к решению вопроса системно. Все предлагаемые меры должны быть увязаны с достижением национальных целей развития, детально совместно проработаны ключевыми ведомствами. У Дальнего Востока огромный потенциал. Мы должны сделать все, чтобы он был реализован, чтобы люди хотели там жить и работать", - заключил Мишустин.

Как подчеркнули в правительстве, основными составляющими работы по развитию и повышению привлекательности Дальнего Востока должны стать грамотное территориальное планирование и развитие агломераций, строительство жилья, больниц, детских садов и школ.