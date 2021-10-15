Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,06-0,83%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели демонстрировал сдержанную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,06%, до 4261,82 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,83%, до 1891,56 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:31 мск снизился на 0,33%, до 71,01 руб., евро - на 0,40%, до 82,31 руб. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день выросла на 0,52% и торгуется в районе $84,57 за баррель.

Факторами поддержки российским активам стал рост нефтяных цен и общерыночный позитив, связанный с сильным стартом сезона корпоративной отчетности в США, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Сдерживали рост индекса Мосбиржи фактор пятницы, укрепление рубля и техническая перегретость, добавил он.

Рынок акций

На фоне роста нефтяных котировок, которые преодолели трехлетние максимумы, в фаворитах оказались акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Татнефти" (+1,2), "Лукойла" (+1,0%), "Роснефти" (+ 0,6%), "Газпрома" (+0,1%) и "Новатэка" (+0,2%).

Акции "Русала" (+3,4%) вновь обновили исторический максимум, преодолев отметку в 80 рублей вследствие роста стоимости алюминия. Бумаги "Норникеля" (+0,6%) подросли из-за благоприятной конъюнктуры на рынке меди и никеля. Акции "Алросы" (-0,7%) корректировались после публикации операционных результатов за III квартал, рассказал ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

Аутсайдером торгов стали акции сталелитейного сектора - "Северсталь" (-2,0%) и НЛМК (-1,6%) вследствие фиксации инвесторами прибыли. Негативную динамику продемонстрировали и бумаги золотодобытчиков "Полюс" (-1,8%), "Полиметалл" (-1,5%) и Petropavlovsk (-0,8%) на фоне коррекции цен на золото. Также снизились акции ПИКа (-3,9%), "Россетей" (-4,6%) и ретейла (X5: -2,9%; "Магнит": -2%), добавил Головинов.

Прогнозы

По оценкам экспертов, в начале будущей недели при сохранении текущего уровня риск-аппетитов индекс Мосбиржи может достичь новых максимумов, перешагнув круглую отметку 4300 пунктов.

"В то же время текущий аппетит к риску на рынках вряд ли будет продолжительным, поскольку актуальными остаются риски КНР (угроза крупных дефолтов в строительном секторе, торможение экономического роста из-за энергокризиса), а также перспектива сворачивания стимулов ФРС, которое может начаться уже с ноября", - считает Александр Бахтин.

В фокусе внимания инвесторов, помимо сырьевых цен, пандемии, китайских рисков и сезона отчетностей в США также будет ключевая статистика, добавил он.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 18 октября может формироваться в пределах 4210-4310 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару 70,5-72 руб.