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Дагестану в модернизации коммунальной инфраструктуры окажет поддержку Фонд ЖКХ

По словам гендиректора фонда Константина Цицина, в связи с этим было принято решение о создании рабочей группы

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Фонд ЖКХ окажет поддержку муниципальным образованиям Дагестана в реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы фонда по итогу рабочего визита в республику главы наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергея Степашина и гендиректора фонда Константина Цицина.

"Еще одно стратегическое направление работы Фонда ЖКХ с регионом - это реализация проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Мы готовы оказать муниципальным образованиям всю необходимую методическую поддержку. В этих целях сегодня было принято решение о создании рабочей группы", - передает пресс-служба слова Цицина.

Как сообщается, главой фонда была отмечена также важность повышения уровня собираемости взносов на капремонт, проведения информационно-разъяснительной работы с собственниками жилья.

"Важно не только строить новые дома, но и обеспечивать их современной коммунальной и социальной инфраструктурой. Для этого есть все необходимые механизмы, выделяется финансовая поддержка из средств федерального бюджета - люди должны жить в комфортных и безопасных условиях, а столица республики Махачкала должна стать лицом не только Дагестана, но и всего Кавказа", - цитирует также пресс-служба Степашина.

Также в пресс-службе добавили, что в свою очередь, Фонд ЖКХ готов оказать финансовую поддержку на выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилищного фонда.

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