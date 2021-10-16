Кабмин выделит средства Крыму на оказание помощи пострадавшим от паводков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит в Крым средства на компенсацию расходов по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от летних паводков. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 4 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что МЧС России проконтролирует использование выделенных средств и предоставит об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

Ранее в сентябре кабмин направил в Крым почти 400 млн рублей на поддержку жителей, лишившихся жилья из-за паводков.