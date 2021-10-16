Роснедра в декабре разыграют участок Лемпинский-2 с запасами 6,3 млн тонн нефти в ХМАО

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Роснедра 14 декабря 2021 года проведут аукцион на право пользования участком недр Лемпинский-2 в ХМАО - Югре, который расположен в зоне лицензионной деятельности "Роснефти". Приказ о проведении торгов опубликовали на сайте ведомства.

Аукцион назначен на 14 декабря 2021 года, стартовый размер платежа составляет 1,595 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 19 ноября 2021 года.

Как следует из пояснительной документации, участок расположен на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 77 км к юго-западу от города Нефтеюганска. Он относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области.

В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского участка, который разрабатывает "Роснефть" по лицензии, действующей до конца 2100 года. Лемпинский-2 также граничит с участками Восточно-Шапшинский-2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны Лемпинский-2 граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь ООО "ЮжноВладигорский").

Запасы нефти участка по категории В1 оцениваются в 6,263 млн тонн, по категории В2 - 8,685 млн тонн, по категории Д1 - 11,9 млн тонн. Площадь участка недр составляет 1 640 кв. км.