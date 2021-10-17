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СМИ: экспорт машин в Южной Корее упал в сентябре на 20,7% из-за дефицита полупроводников

В сентябре производители поставили за рубеж 151,7 тыс. автомобилей, отмечает телеканал YTN

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Экспорт автомобилей из Республики Корея сократился в сентябре текущего года на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в воскресенье телеканал YTN, ссылаясь на данные министерства промышленности, торговли и энергетики страны.

Отмечается, что в сентябре южнокорейские производители поставили за рубеж 151,7 тыс. автомобилей. В стоимостном выражении объем экспорта составил $3,6 млрд, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сокращение вызвано глобальным дефицитом полупроводников, использующихся в производстве автомобилей. Этот фактор стал причиной сокращения производства машин в сентябре на 33,1%. Продажи на внутреннем рынке снизились на 29,7% по сравнению с прошлым годом.

При этом экспорт автомобилей с электрическими, водородными или гибридными двигателями достиг в прошлом месяце рекордного уровня. Общая стоимость таких машин, поставленных за границу в сентябре, составила $1,04 млрд. Это на 46,8% больше, чем годом ранее, а данный показатель впервые превысил $1 млрд. В самой Южной Корее за тот же период продано 34,8 тыс. таких автомобилей, что также является самым высоким показателем за всю историю.

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