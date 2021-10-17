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Чешские автопроизводители оценили потери из-за недостатка чипов в €8 млрд

В 2021 году с конвейеров автозаводов из-за проблем с их поставками не сойдет более 250 тыс. машин, как планировалось ранее

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Потери чешских автомобилестроительных предприятий в текущем году из-за недостатка электронных компонентов составят 200 млрд крон (около €8 млрд). Об этом в воскресенье сообщило национальное объединение автомобилестроительной промышленности.

В Чехии производство автомобилей из-за недостатка электронных компонентов стремительно сокращается в течение последних месяцев. В текущем году с конвейеров автозаводов из-за проблем с их поставками не сойдет более 250 тыс. машин, как планировалось ранее.

Между тем в республике по сравнению с прошлым годом, когда из-за введенных властями социальных ограничений из-за распространения коронавируса на длительное время было остановлено производство на большинстве автопредприятий, за первые три квартала было выпушено на 2,9% машин больше. Этот показатель, тем не менее, значительно меньше, чем был в 2019 году, когда с первого по третий квартал с заводских конвейеров в стране сошло на 22% автомобилей больше, чем сейчас.

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