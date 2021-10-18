СП заявила, что на цены на нефть до 2024 года будет влиять избыток предложения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Счетная палата считает, что основным фактором, который может негативно повлиять на цены на нефть до 2024 года, может стать избыточный рост предложения, а не глобальный энергопереход. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"До 2024 года основным риском для нефтяных цен может стать избыточный рост предложения, который при сохранении нефтяных цен длительное время на относительно высоком уровне $55-60 за баррель, может быть поддержан сланцевыми производителями нефти", - отмечает ведомство.

"Низкоуглеродная повестка рассматривается в среднесрочном прогнозе как фактор давления на нефтяные цены. Однако, по мнению Счетной палаты, из-за растянутости энергоперехода во времени и введения углеродного налога только с 2023 года влияние этого фактора будет выходить за рамки прогнозного периода", - отмечается в материалах Счетной палаты.

При этом, по данным ведомства, к середине 2021 года были исчерпаны накопившиеся в предыдущие периоды запасы нефти, что может отложить падение нефтяных цен вследствие перенасыщения рынка.