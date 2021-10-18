"Русагро" рассчитывает в течение полугода решить вопрос экспорта кормов в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" рассчитывает в течение полугода решить вопрос с поставками кормов для животноводства из Приморья в китайскую провинцию Хэйлунцзян, сообщил ТАСС генеральный директор компании Максим Басов.

"Сейчас в Китае в свиноводческой отрасли кризис, <...> в первую очередь мы заинтересованы в провинции Хэйлунцзян, <...> и, если нам Китай разрешит импортировать приморский корм на территорию Муданьцзяна, то, конечно, построить там свиноводческие фермы и поставлять им корм из Михайловки выглядит очень выгодным. Я думаю, что нам удастся в течение полугода этот вопрос разрешить, и тогда мы сможем резко увеличить производство комбикорма в Приморском крае и экспортировать его", - говорится в сообщении.

Он добавил, что себестоимость производства комбикорма в Приморье значительно ниже, чем в Китае. В целом Басов назвал строительство животноводческих комплексов в Китае интересной и перспективной идеей. Он уточнил, что холдинг рассматривает и другие рынки сбыта, например Вьетнам.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах России и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.