Telegraph: правительство Британии планирует строительство новой АЭС для снижения выбросов

ТАСС, 18 октября. Правительство Великобритании может объявить о финансировании новой АЭС, чтобы достичь целей по снижению углеродных выбросов в рамках стратегии Net Zero. Об этом сообщает в воскресенье газета The Telegraph.

По сведениям источников издания в правительстве, финансирование, вероятно, получит АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Это проект EDF Energy - британской интегрированной энергетической компании, полностью принадлежащей Франции.

Государственное финансирование может включать не только прямые инвестиции, но и введение гарантированной фиксированной цены за каждую единицу энергии, производимую на объекте. Согласно подсчетам EDF Energy, новые мощности Sizewell позволят обеспечивать около шести миллионов домов низкоуглеродной энергией в течение примерно 60 лет.

Газета приводит слова представителя правительства, который отметил важность сектора ядерной энергетики. "Мы стремимся одобрить как минимум еще один крупномасштабный ядерный проект в ближайшие несколько лет, чтобы укрепить энергетическую безопасность и создать тысячи рабочих мест", - подчеркнул он.

Согласно данным The Telegraph, сведения о финансировании могут появиться в преддверии выборов 2024 года, когда правительство представит соответствующий план. Предполагается, что в 150-страничном документе будет подробно описано, как именно Борис Джонсон намерен реализовать обещание снизить выбросы углерода в Великобритании до "чистого нуля" к 2050 году.

Атомная энергетика Великобритании

В графстве Сомерсет на юго-западе Англии в настоящий момент ведется строительство третьей очереди АЭС Hinkley Point, которое должно завершиться в 2026 году. На рассмотрении британских властей находятся проекты создания третьей очереди АЭС Sizewell в графстве Саффолк и второй очереди АЭС Bradwell в графстве Эссекс. Будущее обоих вызывает вопросы из-за того, что в них участвует Китайская всеобщая атомная группа. По данным британских СМИ, под давлением США Лондон может отказаться от партнерства с Китаем в сфере развития ядерной энергетики.

Всего в Соединенном Королевстве действуют 13 энергетических ядерных реакторов, на долю которых приходится около 17% в энергетическом балансе страны. Однако к 2024 году этот показатель сократится вдвое, так как срок службы реакторов истекает.