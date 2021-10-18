Новая Зеландия направит $911 млн странам, страдающим от последствий изменения климата

СИДНЕЙ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии направит 1,3 млрд новозеландских долларов ($911 млн) на поддержку стран, страдающих от последствий климатических изменений. Об этом в понедельник сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн.

"Правительство выделит 1,3 млрд новозеландских долларов в течение четырех лет на поддержку стран, наиболее уязвимых перед последствиями изменения климата. По меньшей мере 50% этого финансирования будет направлено в страны Тихоокеанского региона, поскольку [именно] они сейчас адаптируются к последствиям глобального потепления", - указала премьер-министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.

Ардерн отметила, что таким образом Новая Зеландия "внесет свою долю в глобальные усилия по борьбе с изменением климата и окажет помощь странам с низким уровнем дохода". "Нам необходимо наращивать объем помощи тихоокеанским государствам, нашим соседям, которые находятся на переднем крае борьбы с изменением климата и больше всего нуждаются в поддержке. Эти инвестиции поддержат проекты в области чистой энергетики в развивающихся странах, помогут обеспечить устойчивость инфраструктуры перед разрушительными штормами и засухами, наводнениями и <…> повышением уровня моря", - отмечается в заявлении премьера.

Ожидается, что полный объем финансирования будет выделяться равными долями в течение четырех лет: с 2022 года по 2025 год.