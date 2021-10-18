Исследование: довольных своей зарплатой специалистов больше всего среди программистов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программисты чаще, чем представители других профессий, говорят, что довольны уровнем своей зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, проведенного в период 29 августа - 13 октября 2021 года среди 2 500 трудоустроенных представителей популярных профессиональных групп из всех округов страны.

"Специалистов, удовлетворенных своей зарплатой, больше всего среди программистов (42%). Это неудивительно, поскольку доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции: за год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении. Среди директоров и руководителей уровнем своей зарплаты доволен каждый третий (34%), а среди медицинских работников и маркетологов - каждый четвертый (по 26%). Высказали удовлетворенность уровнем дохода по 24% юристов, экономистов и проектировщиков. В кадровой сфере годовой прирост зарплатных предложений работодателей составил 16,1%, HR-менеджеры вошли в топ-5 профессий, в наибольшей степени удовлетворенных зарплатой (23%)", - говорится в результатах опроса.

Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и по рекламе (по 17%).

По сравнению с прошлым годом наибольший рост удовлетворенности своим доходом продемонстрировали программисты (число довольных зарплатой среди них выросло на 10 п. п.), а также HR-менеджеры и менеджеры по рекламе (плюс по 9 п. п.), маркетологи и менеджеры по работе с клиентами (плюс по 8 п. п.).