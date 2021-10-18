Автотранспортное предприятие Новосибирска возьмет в лизинг 150 автобусов к ЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. "Пассажирское автотранспортное предприятие - 4" Новосибирска намерено взять в лизинг к Молодежному чемпионату мира по хоккею 150 экологичных автобусов, что позволит снизить средний износ городского общественного транспорта и полностью заменить устаревший состав предприятия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"В рамках подготовки города Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года объявлен аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 150 единиц автобусов для нужд муниципального казенного предприятия "Пассажирское автотранспортное предприятие - 4 (ПАТП-4)", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что 100 автобусов поступят в Новосибирск до конца 2021 года, оставшиеся 50 - во втором квартале 2022 года, что позволит вывести из эксплуатации изношенный транспорт. На данный момент предприятие имеет 128 автобусов со средним возрастом 7,5 лет и износом 54,7%. Еще 684 автобуса на маршрутной сети города принадлежат коммерческим перевозчикам, их средний возраст также составляет 7,5 лет.

Согласно конкурсной документации, требование к году выпуска поставляемых автобусов - не ранее 2021 года. Начальная стоимость аукциона составляет 2,5 млрд рублей. Предполагается, что новый транспорт будет газомоторным, более экологичным по отношению к дизельным автобусам, эксплуатируемым в настоящее время.

Согласно муниципальной программе "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска", на обновление парка необходима сумма в размере 3,1 млрд рублей для ежегодной покупки 20 троллейбусов, 50 автобусов, 10 трамваев в период с 2023 по 2025 год и для ежегодной модернизации 10 трамвайных вагонов с 2021 по 2025 год при условии софинансирования из областного бюджета. Финансирование планируется за счет средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", бюджетов Новосибирска и области.

Чемпионат планируется в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи состоятся на новой хоккейной арене.