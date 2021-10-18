Диапазон цены акций Softline в ходе IPO составит, $7,5-10,5

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания Softline установила индикативный ценовой диапазон акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $7,5-$10,5 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Индикативный ценовой диапазон в рамках предложения ("Ценовой диапазон предложения") установлен на уровне от $7,50 до $10,50 за ГДР. Предложение состоит из ГДР, представляющих новые акции. В рамках предложения компания планирует привлечь около $400 млн от размещения новых акций. Ожидается, что в результате рыночная капитализация компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, окончательная цена предложения будет объявлена ориентировочно 27 октября 2021 года.

В компании добавили, что средства планируется использовать для финансирования приобретений в соответствии со стратегией Softline по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с допуском к торгам на Московской бирже.

"IPO всегда входило в планы Softline, и мы рады тому, что наше объявление получило высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Softline - это уникальная платформа, расположенная в самом центре глобальных экосистем цифровой трансформации и кибербезопасности, обладающая гибкой и устойчивой бизнес-моделью, опытом достижения высоких темпов роста и высокопрофессиональной международной командой руководителей. Поэтому мы уверены, что публичное размещение нашей компании станет очень привлекательным предложением как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов со всего мира", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

Кроме того, ожидается, что существующих акционеров Softline предоставят дополнительные акции в объеме до 15% от общего количества акций, размещаемых в рамках предложения в качестве опциона доразмещения.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают банки Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Также совместными букраннерами выступают банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек, компания осуществляет свою деятельность в более чем 50 странах на развивающихся рынках.