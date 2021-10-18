Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,16%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,16%, до 4254,91 пункта, индекс РТС опускался на 0,38%, до 1884,39 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи снижался до 4250,7 пункта (-0,26%), индекс РТС - до 1882,05 пункта (-0,5%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,73% - до $85,48 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 1,05% и торгуется на уровне $82,59 за баррель.