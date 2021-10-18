"Русагро" консолидировало 100% "Приморской сои"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" приобрел 25% акций компании "Приморская соя", консолидировав 100% ее акций. Об этом говорится в сообщении "Русагро".

"Русагро" приобрела 25% в ООО "Приморская соя", консолидировав 100% долей компании в своей собственности", - отмечается в сообщении.

"Приморская соя" осуществляет переработку сои и производит растительное масло и шрот. Завод находится в г. Уссурийск Приморского края.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и достигла 17,6 млрд руб.