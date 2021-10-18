ЕС экспортировал за 10 месяцев свыше 1 млрд доз вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз экспортировал в разные страны за 10 месяцев текущего года свыше 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Достигнута важная веха в поставке вакцин от COVID-19 по всему миру. За последние 10 месяцев ЕС экспортировал более 1 млрд доз", - сказала она.

По ее словам, "произведенные в ЕС вакцины были отправлены в более чем 150 стран на всех континентах - от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии". "Мы доставили около 87 млн доз в страны с низким и средним уровнями дохода через программу COVAX. Совершенно очевидно, что Евросоюз является крупнейшим экспортером вакцин от COVID-19. Мы всегда честно делились нашими вакцинами с остальным миром. Мы экспортировали столько же, сколько доставляли гражданам ЕС. По крайней мере, каждая вторая вакцина, произведенная в Европе, экспортируется", - добавила она.

Глава ЕК подчеркнула, что в настоящее время более 75% взрослого населения ЕС полностью вакцинировано. "Но мы с самого начала оставались открытыми для всего мира и продолжали экспортировать, даже когда вакцин не хватало дома. Потому что мы знали, что победим COVID-19 только в том случае, если будем бороться с ним повсюду. И мы сделаем больше. Вместе с президентом [США Джо] Байденом мы стремимся к тому, чтобы к следующему году глобальный уровень вакцинации составил 70%", - сказала она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что "ЕС передаст в ближайшие месяцы не менее 500 млн доз в наиболее уязвимые страны".