"Газпром" будет продавать газ на ЭТП с поставкой в III квартале 2022 года и в 2023 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" на своей электронной торговой платформе (ЭТП) на неделе с 18 по 22 октября вновь будет продавать газ в Европу с поставкой в III квартале 2022 года. Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

Также "Газпром" продолжает продавать газ с поставкой в 2023 году.

Ранее вице-премьер Александр Новак не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП "Газпрома" могут возобновиться в ноябре - декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также заявлял о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис.

Последний раз "Газпром" продавал газ с поставкой в I квартале 2022 года на торгах в конце августа. В сентябре "Газпром экспорт" также прекращал продавать газ с поставкой в третьем квартале 2022 года, но возобновил продажи по таким контрактам 4 октября. В тот же день было объявлено о начале заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке было реализовано порядка 27 млрд кубометров газа.