Эксперты: продажи шампанского в России с начала года выросли на 8,2%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Объем продаж шампанского в России за январь - сентябрь 2021 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 8,2%, продажи тихого вина за этот период снизились на 2,2%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - сентябре 2021 года составил 11,3 млн дал (108,2% от уровня января - сентября прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, в сентябре 2021 года в России было продано 1,04 млн дал шампанского, что на 3% превышает уровень сентября прошлого года.

Объем розничной продажи вин за девять месяцев 2021 года снизился на 2,2% и составил 39,2 млн дал. В сентябре этот показатель вырос на 0,8% и достиг 4,3 млн дал.

В союзе также сообщили, что объем розничной продажи водки в январе - сентябре 2021 года сократился на 2,1% и составил 52,4 млн дал, в сентябре он вырос на 6,7%, до 6,3 млн дал. Продажи коньяка за девять месяцев 2021 года возросли на 3,3%, до 8,5 млн дал, в сентябре рост составил 8,8%, до 1,03 млн дал. Розничные продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе - сентябре 2021 года выросли на 36,7%, до 6,8 млн дал, в сентябре рост составил 43%, до 918,2 тыс. дал.

Всего, по данным союза, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) по итогам девяти месяцев 2021 года снизился на 1,9%, до 151,7 млн дал. В сентябре этот показатель вырос на 3,6%, до 17,1 млн дал.