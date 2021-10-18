"Северсталь" оценивает эффект от нового НДПИ, акциза на сталь в $280-290 млн

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Северсталь" оценивает эффект от изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введения акциза на сталь в примерно 280-290 млн долларов в 2022 году. Об этом сообщил журналистам на конференц-звонке заместитель генерального директора компании по финансам и экономике Алексей Куличенко.

"Если мы применим новые [налоговые] правила на нас, и учитывая прогнозы аналитиков [по рыночным ценам], на следующий год мы могли бы ожидать дополнительные налоговые платежи для "Северстали" примерно на уровне 280-290 млн долларов - я сравниваю существующий НДПИ с новым и [считаю] эффект от введения акциза на жидкую сталь", - сказал Куличенко.

Согласно внесенному правительством РФ в Госдуму законопроекту, в России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Также предлагается включить в расчет НДПИ на железную руду и коксующийся уголь соответствующие мировые котировки.